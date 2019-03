A Erba la 1° Manifestazione Artistica e Letteraria di Beneficenza, in aiuto della Croce Rossa

Sabato 30 marzo presso Hotel Leonardo da Vinci a Erba (Como) dalle ore 15, si terrà la 1° Mostra Evento Benefico di Pittura e Letteratura, a favore della Croce Rossa Comitato Triangolo Lariano di Asso.

L’evento servirà a istituire una raccolta fondi a sostegno della Croce Rossa di Asso che ha bisogno di un pulmino attrezzato per i disabili. Il Comune ha infatti diminuito le sovvenzioni e ridotto lo spazio della sede che prima era su due piani e ora solamente un livello, con gravi problemi di ordine pratico e organizzativo. E nonostante ciò ha aumentato l’affitto dei locali, con i volontari si stanno autofinanziando per poter continuare ad elargire i servizi di pronto soccorso e di assistenza sul territorio, in alcuni casi persino pagando la benzina per i mezzi.

A sostegno della Croce Rossa nel corso della manifestazione, alle ore 17 Paolo Goglio presenterà ‘Codice di Rinascita’, un libro dedicato a chi si trova ad affrontare un momento di particolare difficoltà, come ad esempio gli imprenditori travolti dalla crisi o chi soffre per una perdita, un lutto o una separazione.

Così, sul sito Aphorism, quotato webmagazine di recensione artisti, viene riassunto il contenuto di questa opera letteraria:

“In piccoli brevi 16 punti, ben delineati, l’autore ripercorre la sua personale odissea, il suo peculiare sprofondare nella miseria dell’ansia e del disamore di sè stesso, e ci invita a seguirlo nei suoi faticosi passi, che dalle macerie di un’anima scorticata da errori e disagi, lo porteranno lentamente a riconciliarsi con la parte dolente, lo porteranno a prendere in mano tutti gli errori e le esperienze che lo hanno ferito, lo porteranno a saper finalmente aprire, queste mani chiuse a pugno, per lasciar scorrere – davvero come scorie – tutte le negatività, e in ultimo rinascere ad una nuova coscienza.

Immediato, di sicuro impatto emotivo, sa risvegliare nel lettore una rispondenza come un’eco di momenti vissuti, che riconosciamo perfettamente, e soprattutto, sa indicarci un cammino possibile di risalita dal baratro di un’esistenza che a volte sembra essere priva di guida e di senso: parlandoci della sua riuscita, ci sprona a credere che esiste un altro modo di vivere.”

Per contribuire alla raccolta fondi a favore della Croce Rossa Comitato Triangolo Lariano di Asso, Paolo Goglio devolverà 20 copie del suo libro in offerta libera ai partecipanti.

“Ho avuto la fortuna di incontrare persone dal grande cuore e con una chiara visione della vita e della solidarietà ” racconta Paolo Goglio in conferenza stampa.

La mostra inizierà a partire dalle 15, ingresso gratuito in una sala presso Hotel Leonardo da Vinci, via L. da Vinci, 6 Erba (Co) i visitatori potranno ammirare le collezioni artistiche e fotografiche e partecipare agli interventi letterari degli scrittori, sessione dedicata alla presentazione dei loro libri. Durante lo svolgimento della mostra presenzierà il Comitato della Croce Rossa di Asso.

“Mi onoro di partecipare a questa mostra e ho piacere di dare un piccolo contributo per sensibilizzare le persone e le autorità del territorio su un problema che coinvolge tutta la comunità Lariana. Ci saranno 13 artisti e una cena di beneficenza dove alcune opere saranno devolute all’asta. Una possibilità importante per coniugare l’arte alle tematiche sociali, aggregare le persone e vivere una giornata all’insegna delle buone intenzioni.”

Per prenotazioni alla cena di beneficenza chiamare il 345.8192453 oppure 338.1332469.

Le prenotazioni si possono effettuare direttamente presso Hotel Leonardo da Vinci, tel. 031 611556