Torna “Avocado Week”, da East Market Diner quattro giorni non stop dedicati al frutto esotico

Al via un nuovo appuntamento con Avocado Week, dal 28 al 31 marzo da East Market Diner a Lambrate. Dopo il successo delle precedenti edizioni torna la kermesse dedicata al frutto esotico più cool del momento. Nella cornice del Diner, lo spin-off del popolare market domenicale East Market, sarà possibile gustare solo per quattro giorni tantissimi piatti e drink a base di avocado. Oltre 300 Kg di frutti freschi provenienti dalla California stanno arrivando a Lambrate con tutti i colori, i sapori e i profumi della speciale qualità Hass. L’avocado è un ingrediente di punta nello scenario nutrizionale, si può cucinare in svariati modi ed è molto gradevole anche a livello estetico. La forma, la buccia e la polpa lo rendono unico nelle tendenze più in voga del food internazionale.

Ma quali saranno i piatti tipici per l’evento? Nachos con guacamole fresca fatta in casa; “Avocado Toast” con pane integrale, avocado e uovo in camicia; “Avocado Burger” con un frutto farcito di tartarre al salmone, insalata e cipolla rossa; “Avodado Pokè” con riso e salmone o tonno o versione vegana con tofu e una varietà di centrifughe sempre a base di avocado.

Novità di questa edizione saranno le “Avocado Chips” ovvero avocado tagliato a sigaretta impanato e fritto, “Avocado Cheescake” il famoso dolce freddo in questo caso sempre a base del frutto tropicale e “Avodrink” uno speciale cocktail a base di avocado e rum.

L’avocado è indicato come protettivo dai raggi solari e si distingue per le sue proprietà nutritive. È ricco di beta-carotene e glutatione, contiene potassio in quantità ed è indicato per rigenerare la pelle. L’avocado è considerato healthy e sfizioso allo stesso tempo, per cui chi ama i piatti a base di questo ingrediente è appagato, ma, non si sente in colpa per la prova costume.

Oltre alla sala interna, da East Markert Diner è anche disponibile il terrazzo sul tetto dell’edificio con quaranta posti a sedere e proprio per la natura informale e legata alla tradizione dello street food non è previsto il servizio al tavolo.

L’appuntamento di marzo è solo il primo di una serie di incontri golosi che saranno organizzati presso East Market Diner fino all’estate. Tutte le info e le novità su facebook.com/eastmarketdiner, eastmarketmilano.com e instagram.com/eastmarketmilano/.

Avocado Week presso East Market Diner

giovedì 28 marzo dalle 18 alle 24

venerdì 29 marzo dalle 18 alle 24

sabato 30 marzo dalle 12 alle 24

domenica 31 marzo dalle 12 alle 23

Via Privata Giovanni Ventura, 16 – Milano

Ingresso Libero

Infoline 0266661881