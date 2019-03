Stazione Centrale: fermate 3 rom per il furto in ascensore a uno straniero

Gli agenti della Polfer hanno individuato e sottoposto a fermo di polizia giudiziaria tre donne rom. L’accusa è quella di aver sottratto, domenica scorsa, una busta contenente denaro a uno straniero che si trovava insieme a loro in un ascensore della stazione Centrale. La vittima nella denuncia presentata alla Polizia Ferroviaria aveva indicato come responsabili alcune donne che con una serie di gesti l’avevano distratto per poi derubarlo.

Le ladre sono due bosniache di 22 e 27 anni, e una croata di 26 anni. Gli agenti della Polfer le hanno individuato le tre mercoledì pomeriggio, mentre altre due complici, anch’esse riconosciute e identificate, sono ancora ricercate.

Le indagini della Polizia Ferroviaria si sono avvalse delle immagini delle telecamere di sicurezza che hanno permesso di identificare con certezza le autrici del furto. Le donne perdipiù erano vecchie conoscenza degli agenti, che le hanno subito riconosciuto in quanto abituali frequentatrici della Stazione, più volte arrestate e denunciate per fatti analoghi, tutte e tre con molti precedenti penali e di polizia.