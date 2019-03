Borsa di studio in memoria di Marco Biagi

Si rinnova l’impegno in memoria di Marco Biagi, giuslavorista assassinato il 19 marzo 2002. Sono state approvate le linee di indirizzo per la realizzazione della quarta edizione del premio biennale per rendere omaggio alla figura del professore. Il premio si rivolge a studenti e ricercatori, italiani e stranieri under 35 anni, che negli ultimi due anni abbiano affrontato, con tesi di laurea o di dottorato, articoli, monografie e saggi, il tema del lavoro e dell’innovazione e dell’inclusione sociale. Lavori realizzati tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018. Studi che possono essere utili per identificare policy adeguate a comprendere i cambiamenti sociali ed economici presenti sul territorio milanese e lombardo.

L’iniziativa gode del sostegno della Fondazione Marco Biagi e del suo Presidente, Marina Biagi, per sostenere il ricordo del professore tra i giovani e gli studiosi di diritto del lavoro.

A valutare gli elaborati e a stabilire il vincitore del “Premio Marco Biagi” sarà una commissione composta da esperti di indiscussa autorevolezza. Il bando di partecipazione per l’assegnazione della borsa di studio verrà pubblicato a giorni sul sito del Comune nella sezione bandi e gare. Al vincitore verrà assegnato un riconoscimento del valore di 6.500 euro.

Le borse di studio verranno consegnate durante una cerimonia pubblica per ricordare la figura del docente.