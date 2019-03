Prosegue fino al 24 marzo la Settimana delle Energie Sostenibili diffusa in tutta la città, per approfondire la conoscenza dei temi dell’efficienza energetica coinvolgendo aziende private, enti pubblici, associazioni di categoria, istituzioni, società di servizi e realtà no profit.

MCE in the City – Mostra Convegno Expocomfort sull’efficientamento energetico nell’impiantistica civile e industriale prevede installazioni interattive dislocate lungo la passeggiata che va dal Duomo al Castello Sforzesco, visite guidate e incursioni nelle periferie riqualificate con autobus elettrici di ATM (per informazioni sugli eventi www.mceinthecity.it). Tre le installazioni interattive su energia e consumi, in largo Cairoli, via Dante e piazza Cordusio, organizzate da MCE in the City.

In Cordusio verrà ospitato lo Sportello Energia, servizio informativo rivolto ai cittadini sui temi dell’efficienza e del risparmio energetico, offerto da Amat e aperto dalle 12:30 alle 14:30 e dalle 17:30 alle 20.