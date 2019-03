24 ore non stop di Tiramisù con “Mascherpa”

Per il Tiramisù Day tante le novità proposte dalla gustosa boutique di Milano che spegne la sua prima candelina

A un anno esatto di distanza dall’apertura in via De Amicis 7, Mascherpa, la prima “tiramisuteca” di Milano, è pronta per festeggiare il suo primo compleanno in occasione del prossimoTiramisù Day – oggi, giovedì 21 marzo – con una giornata speciale dedicata a uno dei dolci più amati in Italia e nel mondo.

Un successo che ha superato i confini nazionali per un dessert divenuto icona della nostra tradizione dolciaria e a cui Mascherpa vuole rendere omaggio con una serie di novità da leccarsi i baffi. Un motivo in più, quindi, per festeggiare il primo giorno di primavera con Mascherpa e tutti i golosi di tiramisù.

Nella sua proposta “purista” o anche nelle sue innumerevole variantidi forma (dalle strip alle mini-boule passando per lo scomposto) e di gusto(frutti di bosco, mango, nutella, nocciola, pistacchio ecc.) proposte dal negozio milanese, chi va pazzo per il tiramisù non potrà lasciarsi sfuggire l’occasione di gustare questo meraviglioso dolce al cucchiaio quando preferisce, in totale libertà, senza limitazioni di tempo e spazio. Infatti, solo in occasione del Tiramisù Day, Mascherpa resterà aperto al pubblico dalla mezzanotte di oggi fino alla mezzanotte di domani e, a eccezione delle ore notturne, sarà possibile ricevere il tiramisù direttamente a casa usando il servizio di delivery.

Ma non è tutto. Domani, giovedì 21 marzo, sarà anche il giorno a partire dal quale nella piccola boutique del centro di Milanosarà disponibile anche il delizioso IceCreamTiramisù grazie a una innovativa macchina che consente di creare una morbidissima e squisita crema fredda al mascarpone da gustare con il cono. Una proposta che si sposa perfettamente con il tema del Gelato Day (24 marzo), che quest’anno omaggia appunto il gusto al tiramisù.

Infine, per la prima volta dall’apertura, sarà lanciata la tessera Mascherpa Club, una fidelity card con la quale dopo 10 consumazioni il cliente riceverà un delizioso omaggio.

Un grande successo, quello di Mascherpa, dietro al quale si cela tutta la forza di una famiglia che ha creduto in un dolce semplice o, per meglio dire, in una ricetta tramandata da generazioni e che la pasticciera Giovanna Anoia, anima del progetto insieme al figlio Giuseppe Loiero, ha condiviso con tutti coloro che non sanno rinunciare a un cucchiaio di tiramisù.

D’altronde anche secondo i dati di Just Eat, l’app per ordinare online pranzo e cena a domicilio, iltiramisù si conferma il dolce più ordinato dagli italiani, soprattutto per merenda, con unincremento del +85% delle richieste e oltre 18.000 kg ordinati a domicilio nel 2018. I gustipreferiti? Classico, pistacchio e nutella, ma con alcuni nuovi trend che spaziano dal vegano, ainuovi formati adatti alla delivery, dalla monoporzione al bicchierino, fino allo stiloso barattolo diMascherpa, che con Just Eat porta il tiramisù nelle case dei milanesi. Con oltre 3.000 kg ordinati, del resto,Milano si conferma seconda in classifica per il consumo di tiramisù oltre che la città italianain cui il trend registra la crescita maggiore.

