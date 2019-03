Terrore a San Donato: autista sequestra bus con scolaresca e gli dà fuoco

L’uomo, un senegalese, voleva fare una strage “Vanno fermate le morti nel Mediterraneo”

Momenti di terrore si sono vissuti intorno alle 11.50 di oggi a San Donato, alle porte di Milano, dove un uomo di 47 anni di origini senegalesi, Ousseynou Sy, è stato arrestato dai carabinieri dopo aver sequestrato un autobus carico di studenti che ha poi dato alle fiamme.

Il 47enne, italiano dal 2004 e con precedenti per violenza sessuale e guida in stato di ebbrezza, aveva gridato “Non si salverà nessuno”, poco dopo aver sequestrato il mezzo ed essersi diretto verso l’aeroporto di Linate.

A bordo del bus c’erano 51 ragazzini della scuola media Vailati di Crema insieme alle loro insegnanti e ventidue di loro con un adulto sono stati trasferiti negli ospedali della zona, un ragazzino e un adulto in codice giallo, gli altri in codice verde. L’autore del gesto è invece stato trasportato con i carabinieri a San Donato.

Non appena i carabinieri hanno bloccato il pulman, il senegalese è sceso e con un accendino ha dato fuoco al mezzo, mentre i militari, dopo aver rotto i finestrini mettevano in salvo i ragazzi dalla parte posteriore.

Uno degli insegnanti che era con i ragazzi ha raccontato che l’uomo voleva arrivare sulla pista di Linate e che ce l’aveva con il governo per le politiche sui migranti.

Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine il 47enne era alla guida del bus con il quale i ragazzini dovevano recarsi in piscina. Improvvisamente però l’uomo aveva cambiato percorso e, rivolgendosi agli studenti con un coltello in mano, avrebbe detto: “Andiamo a Linate, qui non scende più nessuno”. Uno dei ragazzini a bordo però è riuscito a contattare col cellulare i genitori che, a loro volta, hanno dato l’allarme chiamando i carabinieri.

Subito sono scattati i posti di blocco, mentre le pattuglie raggiungevano il mezzo. L’autista a questo punto, speronando le auto dei carabinieri, ha forzato uno sbarramento, ma ha finito per perdere il controllo del mezzo ed è finito contro il guardrail. Allora Ousseynou Sy ha cosparso il pulman di benzina e ha gli dato fuoco con un’accendino, ma i militari sono riusciti a salvare studenti e professori entrando dalla porta posteriore e rompendo i finestrini.

Ousseynou Sy è un autista di Autoguidovie, e secondo quanto riferisce l’azienda l’uomo, nato in Senegal ma italiano dal 2004, era in servizio presso di loro da circa 15 anni.

Il commento di Matteo Salvini: “Un senegalese con cittadinanza italiana al volante di uno scuolabus, con precedenti per guida in stato di ebbrezza e violenza sessuale, ha dirottato il mezzo e infine gli ha dato fuoco. È successo in provincia di Milano. L’uomo è stato arrestato. In questo momento le Forze dell’Ordine stanno perquisendo la sua abitazione. Voglio vederci chiaro: perché una persona con simili precedenti guidava un pullman per il trasporto di ragazzini?”