Inter-Eintracht. De Chirico (F.I.): divieto vendita di alcolici non rispettato

L’invasione dei tifosi tedeschi dell’Eintracht Francoforte era annunciata da parecchi giorni e per questo il Comune ha emanato il divieto di alcolici a partire dalle ore 16. Poco fa, nel recarmi in Consiglio comunale, ho fotografato decine di hooligans tutti rigorosamente con due bicchieri di birra nelle mani. Per non parlare dei bar del centro che servono alcolici infischiandosene del divieto. Provvedimento peraltro inutile visto che, da stamattina, abbiamo assistito a bevute in allegria e indisturbate in qualsiasi angolo di Milano. Possibile che il comandante Ciacci, in audizione a Palazzo Marino, non si sia accorto di quanto gli succedeva intorno? Più che in piazza del Duomo sembra di stare all’Oktoberfest!!

Alessandro De Chirico

Consigliere Comunale

Forza Italia Milano