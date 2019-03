Ancora una frenata improvvisa in metro. ATM deve spiegare e risolvere problema

Anche stamattina a Cassina de Pecchi si é verificata una frenata improvvisa della linea M2. Due i feriti. Era già successo sabato a Cadorna e nei giorni precedenti sulle linee M1 e M2.

Le giustificazioni di ATM secondo cui si tratta di errori umani dei macchinisti non tengono più: non é possibile che gli autisti siano improvvisamente diventati tutti incapaci e distratti.

Si tratta di problemi connessi coi nuovi treni o col sistema di segnalamento. I sindacati hanno lamentato scarsa managerialità della catena di comando che gestisce le linee sotterranee. Inoltre le procedure seguite dopo gli incidenti hanno dimostrato molti ritardi e incertezze.

Esigiamo fino da oggì in Consiglio Comunale risposte da Granelli e da Atm per conoscere i motivi per cui si moltiplicano frenate e stop improvvisi che determinano situazioni di panico e di rischio.

Prima di qualsiasi aumento del biglietto occorre garantire un servizio efficiente e sicuro.