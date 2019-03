Imbrattata la statua di Montanelli

Non è la prima volta che la statua del giornalista ferito dai terroristi negli anni di piombo viene presa di mira. Va messa in sicurezza al più presto, così come pure tutte le altre opere d’arte che ci sono ai Giardini. Ci sono ben 4 telecamere intorno alla Casa dell’acqua da poco installata ai Giardini, ma intorno alle statue no: è così che ognuno può vandalizzare senza problemi, come infatti è già successo anche alla statua di Italia turrita nel 2016.

AMSA è già all’opera e con grande prontezza sta ripulendo il monumento Noi ci teniamo Noi siamo AGIAMO!