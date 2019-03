E’ Carnevale: eventi da non perdere

“Belloooo! Cos’e’?”: le Diocesi fanno festa con Leonardo da Vinci

Il Carnevale Ambrosiano 2019 sarà all’insegna dell’innovazione e delle nuove scoperte. Sabato 9 marzo sfilate in tutta la Diocesi. Infatti sarà il genio di Leonardo da Vinci, a 500 anni dalla sua scomparsa, a ispirare la 44ma edizione del Carnevale ambrosiano dei ragazzi. L’evento è promosso come sempre dalla Fom. Le sfilate del Sabato grasso sono in programma il 9 marzo e si svolgeranno in tutta la Diocesi meneghina. La figura del Maestro inventore rappresenterà lo stimolo per trovare in ciascuno un’idea o un’intuizione, che non è affare esclusivo di geni, ma richiede curiosità, spirito e capacità di sognare. Questi gli ingredienti necessari per sperimentare, tentare, sbagliare e riprovare, scoprire, creare, studiare e ipotizzare. Il Carnevale ambrosiano si distinguerà per invenzioni estrose, eccellenti o inconcludenti, ma sempre frutto della fantasia e non senza un pizzico di follia.

Selfie in maschera alla Pinacoteca di Brera

La Pinacoteca di Brera di Milano festeggia invitando i visitatori a farsi selfie a tema. Dalle ore 11:00 alle 13:00 e dalle ore 14:00 alle 16:00 del 9 marzo la Pinacoteca di Brera invita tutti i visitatori a mascherarsi come i soggetti di alcuni dei dipinti delle sue collezioni. In attesa di entrare in museo, sarà presente nel Cortile d’Onore una postazione dove scegliere il proprio travestimento preferito e lasciarsi truccare a tema. Durante la visita fra le sale, i partecipanti potranno poi divertirsi a individuare l’opera da cui è tratto il loro travestimento e a scattare una foto davanti all’originale. Le immagini postate in rete con l’hashtag #brerainmaschera saranno ricondivise sui canali social ufficiali della Pinacoteca.

Concerto di Carnevale all’Auditorium di Milano

abato 9 marzo 2019 alle 16, concerto di Carnevale all’Auditorium di Milano, largo Mahler. Le più celebri sigle dei cartoni animati e le colonne sonore dei film più amati della Disney, animano il nuovo appuntamento del Crescendo in musica, uno spettacolo che si avvale della magia delle composizioni estemporanee di Gloria Nani, artista della sabbia che, in sincrono con la musica, disegnerà su di uno speciale tavolo i personaggi delle musiche eseguite usando la sabbia di mare. Come sempre il pubblico è chiamato a partecipare attivamente e in occasione del Carnevale grandi e piccini sono invitati a travestirsi come i personaggi delle sigle e delle colonne sonore che saranno eseguite, anche se tutte le maschere saranno le benvenute in Auditorium.

Campus di carnevale in fattoria a CampaCavallo Milano

Il 7 e l’8 marzo si terrà il Campus di Carnevale in fattoria a CampaCavallo, nella cascina Campi, accanto al parco di Trenno (via Fratelli Rizzardi 15, Milano). Due giornate basate sulla scoperta delle arti circensi e della cura dei cavalli e degli altri animali della fattoria. I bambini, da 6 a 13 anni, verranno accolti nello chapiteau riscaldato da circo, dove potranno cimentarsi con esercizi di giocoleria, equilibrismo, capriole, trapezio, tessuti e nei paddock si sperimenterà il volteggio con i cavalli. I bambini saranno seguiti da operatori specializzati in equitazione ed arti circensi. Prezzo per singola giornata, dalle 9 alle 16.30: 45 euro (compreso il pranzo). Per due giornate: 80 euro.

Wunder Mrkt di Carnevale ai Bagni Misteriosi

Sabato 9 marzo 2019 e domenica 10 marzo, dalle 10.30 alle 20, i Bagni Misteriosi accoglieranno il mercato di Carnevale di Wunder Mrkt, un grande mercato di oltre 90 creativi, accompagnato per l’occasione dalle sfilate delle maschere tradizionali regionali e una serie di attività e laboratori per adulti e bambini a tema carnevalesco. Durante entrambe le giornate, (sabato dalle 13 alle 19 e domenica dalle 12 alle 20), si terrà una grande festa di Carnevale, una vera e propria rievocazione delle maschere regionali della Commedia dell’Arte come le conoscevamo da bambini. Wunder Mrkt, ha deciso di far rinascere questi personaggi in un teatro itinerante all’aperto, grazie alla collaborazione di La Lory Costumi che con le sue creazioni sartoriali vestirá attori e figuranti.

Il Carnevale veneziano sbarca a CityLife Shopping District

CityLife Shopping District, il più grande distretto commerciale urbano d’Italia, si prepara a un’invasione allegra di mascherine, coriandoli e stelle sfilanti, proponendo iniziative all’insegna del divertimento e legate dal tema scelto quest’anno per il Carnival Life: le “Maschere veneziane”. Sabato 9 e domenica 10 marzo, dalle 11 aslle 20, lo Shopping District animerà i suoi spazi con diverse attività dedicate ai suoi piccoli ospiti: il truccabimbi, l’immancabile babydance e l’originale photosetting. I bambini potranno sperimentare un divertente momento di make-up nella postazione truccabimbi, attiva per tutto il weekend dalle 11.00 alle 20.00: una make up kids artist permetterà ai piccoli protagonisti di immergersi nell’atmosfera di festa, realizzando un face-painting personalizzato. Chi preferisce dedicarsi al ballo potrà invece partecipare alle sessioni pomeridiane di babydance, che si svolgeranno dalle 14 alle 19: ogni sessione durerà mezz’ora e sarà seguita da 30 minuti di pausa. Inoltre, all’interno di CityLife Shopping District sarà allestito un photosetting con backdrop a tema: a disposizione dei bambini le tradizionali maschere veneziane da indossare per lo scatto, mentre due figuranti in maschera contribuiranno a ricreare l’atmosfera del Carnevale veneziano. Le attività si svolgeranno nel Mall al piano zero, non resterà che prepararsi per festeggiare un Carnevale indimenticabile.

Alice in Wonderland incanta Scalo Milano

Scalo Milano Outlet & More si veste a festa con un grandioso spettacolo itinerante a tema Alice in Wonderland, ovvero Scalo in Wonderland: danza aerea, trampoli e musica lungo le vie dell’outlet per celebrare la ricorrenza più allegra dell’anno. Si parte sabato 9 marzo, con uno spettacolo itinerante a cura di Pop Lab che sfilerà lungo le vie del centro per intrattenere i visitatori di Scalo Milano. Previste tre parate durante tutto il pomeriggio: alle 15.30, alle 16.50 e alle 18.10.

Il Carnevale invade il borgo di Muggiano

Il 9 Marzo lo storico borgo di Muggiano, situato nella periferia ovest di Milano si trasformerà, per festeggiare il Carnevale secondo i riti del calendario Ambrosiano. La piazza centrale del quartiere, accoglierà una festa magica e colorata dedicata ai bambini, ma pensata anche per il divertimento degli adulti. Il raduno avverrà, presso la piazza centrale del Borgo, via Mosca 180, alle ore 15.30. Dalle 16.00 partirà la sfilata in maschera per le vie del quartiere capitanata dal carro allegorico organizzato dal Comitato di Quartiere, con il contributo del Municipio 7.Alla fine della sfilata ci si ritroverà di nuovo in piazza, dove adulti e bambini verranno intrattenuti da trampolieri, saltimbanco, mangiafuoco e show di arte circense.

