No alla Moschea, Sì al giardino dedicato a Oriana Fallaci

Oriana Follaci, simbolo della libertà di pensiero, icona per intuizione e lungimiranza, esempio per una scrittura appassionata e sincera.

Ci voleva a Sesto San Giovanni un’amministrazione di centrodestra, per cancellare l’ipotesi di una grande Moschea voluta dalla sinistra. Per Sesto, Oriana Fallaci è «ancora un simbolo e uno dei grandi nomi di cui l’Italia deve essere fiera». Di Stefano, sindaco di Sesto, ha parlato di una donna coraggiosa e «scomoda», come Fallaci era, una donna difficilmente catalogabile negli schemi della destra e della sinistra. Una donna da ricordare soprattutto nel giorno dell’8 marzo. Osserva Il Giornale “Una figura che ha ancora molto da dire insomma: «Un simbolo anche ideologico – dicono in Comune – per chi come noi ha sempre portato avanti una politica di difesa delle nostre tradizioni (vedi consegna presepi nelle scuole)». «Siamo particolarmente orgogliosi di aver dedicato un luogo della nostra città a una grandissima italiana come Oriana Fallaci – ha commentato il sindaco – Ha onorato il nostro Paese con i suoi libri, i suoi reportage, le sue inchieste giornalistiche e sue interviste ai grandi della Terra». «Abbiamo voluto fare questa intitolazione nel periodo della Festa della donna, – ha detto anche – proprio per ricordare una donna coraggiosa, nota in tutto il mondo».

Riferisce ancora Il Giornale «È stata lungimirante – ha detto Di Stefano – nel descrivere, in contrasto con il buonismo imperante, la minaccia del fondamentalismo islamico e la nostra debolezza nell’approccio verso gli estremisti. Dopo l’11 settembre ha descritto la minaccia del terrorismo islamico, anticipando, purtroppo, la lunga serie di attentati che ha sconvolto l’Europa e non solo. Riecheggiano ancora oggi le sue esortazioni all’Occidente a svegliarsi. Ha difeso, con tutta la forza e passione che aveva, i nostri valori, le nostre tradizioni, la nostra cultura, la nostra identità spesso sacrificati in nome del politicamente corretto».