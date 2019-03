“Circolo in Fabbrica. Alla scoperta della manifattura italiana” al Museo Mille Miglia di Brescia

Location prestigiosa e testimonial del mondo industriale e politico d’eccezione per la prossima tappa del “Circolo in Fabbrica. Alla scoperta della manifattura italiana” prevista il prossimo 2 Aprile nella splendida sede del Museo Mille Miglia di Brescia. L’evento, organizzato dall’Associazione Circolo delle Imprese, si inserisce all’interno di un più ampio progetto che coinvolge molteplici realtà imprenditoriali afferenti a diversi settori, che si sono rese disponibili ad aprire le porte delle loro aziende per raccontare esperienze di talento. “Sarà uno dei più grandi eventi organizzati dal Circolo delle Imprese in questi anni – dichiara il Presidente Alessandro Fiorentino – e ci stiamo preparando in modo importante.” Una sede non a caso, il museo Mille Miglia è infatti il cuore rappresentativo dell’industria bresciana, voluto e realizzato dall’ associazione di imprenditori “Museo della Mille Miglia città di Brescia”, grazie alla quale ha rivisto la luce nel 2004. All’evento presenzieranno come testimonial gli imprenditori Giorgio Buzzi A.D. di Lucefin spa e Zoltan Daghero Managing Director di Gi Group spa ed esponenti della politica comunitaria e regionale quali l’Europarlamentare Massimiliano Salini e il Consigliere Regionale Gabriele Barucco. “E’ un evento molto importante – prosegue il Pres. Fiorentino – perchè coniuga esempi di buona imprenditoria e sana politica.” Da sempre attento al mondo dell’ industria, l’On. Salini grazie al suo lavoro in Europa nell’ambito delle commissioni “trasporti e turismo” e “industria, ricerca e energia”, ha infatti ottenuto importanti risultati grazie ai quali ci saranno ripercussioni favorevoli per le imprese italiane, non ultimo il dossier Telepass Europeo, che lo vede relatore, un provvedimento che consentirà un risparmio di circa 370 mln di euro all’anno. Il connubio tra buona imprenditoria e sana politica è il punto di forza e ciò che contraddistingue gli eventi del Circolo delle Imprese e anche questo non fa eccezione: “l’obiettivo di questo evento – spiega Gabriele Barucco Consigliere Regionale e Direttore Generale del Circolo – è quello di entrare nel contesto industriale bresciano, ben rappresentato dal Museo della Mille Miglia, al quale sono associate le maggiori realtà bresciane. Lucefin spa, rappresentata dal suo A.D. Giorgio Buzzi, è un esempio di eccellenza bresciana, leader nel settore dell’acciaio, ha al suo attivo ben 600 dipendenti e mantiene uno stretto legame con il territorio. Così come sarà importante la testimonianza di Zoltan Daghero, Managing Director della multinazionale del settore interinale Gi Group.” Si calcola che all’evento parteciperanno circa 300 persone, cosa non scontata in un periodo particolarmente difficile come questo. “Da un punto di vista politico, l’obiettivo – prosegue Barucco – è quello di stimolare gli imprenditori agli eventi del Circolo, struttura totalmente gratuita e volontaria, che molto spesso diventano occasione concreta per gli imprenditori di conoscersi in modo libero, gratuito e spontaneo.”

Per partecipare all’ evento è necessaria l’iscrizione tramite il sito del Circolo delle Imprese: www.circolodelleimprese.it

Micol Mulè