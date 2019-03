https://wetransfer.com/ downloads/ f94b72a8a9291db25e97ea35bf21d7 1a20190302091717/ 7949d49f542547e6d25fe9de4b3cb8 c720190302091717/4643ff ecco l’inquinamemto luminoso sulla Pianura Padana. Le Guide Ambientali Escursionistiche in occasione di “M’Illumino di meno” hanno condotto un’escursione notturna sul Monte San Primo, in Lombardia, sul Triangolo Lariano e denunciato il forte inquinamento luminoso. Nel video è possibile notare anche delle cappe formate dall’inquinamento e dalla nebbia. Nella video – intervista, la guida ambientale escursionistica dell’AIGAE, Marilena Pasini, ha molto ben descritto il fenomeno spiegandone anche le conseguenze.

“M’Illumino di meno ha fornito, in questi anni e lo fa costantemente oggi, un ulteriore stimolo alla sostenibilità, ad insegnare come fosse possibile vivere rispettando il Pianeta. Il lavoro della guida ambientale escursionistica è totalmente esperienziale, dove sono in gioco cervello, corpo e sensazioni. Ecco che abbassando le luci possiamo osservare meglio le bellezze – ha dichiarato Davide Galli , Vice Presidente Nazionale di AIGAE – che abbiamo dinanzi ai nostri occhi, le città ma anche il cielo e fantasticare mettendo in campo il cervello, il corpo e le sensazioni. Ieri notte sono state tante le Guide Ambientali Escursionistiche sparse per l’Italia che nelle ore dell’iniziativa hanno offerto il loro contributo con escursioni straordinarie”.