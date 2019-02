Classifica università mondiale, Milano è al top ten

Nella classifica universitaria mondiale per disciplina, il Qs World UniversityRankings by Subject del 2019 l’ateneo romano “La Sapienza” è al primo posto in «Classics& Ancient History». Il Politecnico di Milano è sesto in Design e settimo in Ingegneria Civile e Meccanica, la Bocconi ottava in Management.

Sono state analizzate 1.200 università, di 78 diversi Paesi. E tra questi, l’Italia figura nel 92% delle discipline, 44 su 48, e “partecipa” con 41 atenei, al quarto posto tra i Paesi europei e al settimo nel mondo. Oltre alle università già citate, in classifica sono presenti anche l’ateneo di Bologna, al 44esimo posto per Odontoiatria e Pisa al 50esimo per Scienze Bibliotecarie. Rispetto alla scorsa edizione, 192 università sono rimaste nella stessa posizione, 166 sono migliorate, 85 peggiorate e ben 78 sono le nuove arrivate. Tra le varie città italiane, Milano è al top della classifica, con ben 7 sedi in classifica, seguita da Roma con 4 e Pisa con 3. Riferisce Il Giornale ““Questa edizione della classifica rivela una fotografia positiva per l’eccellenza accademica Italiana, iIl trend è degno di nota, specialmente se consideriamo la feroce competitività globale”, ha commentato Ben Sowter, Responsabile Ricerca e Analisi di Qs, che ha sottolineato anche come “per mantenere le stesse posizioni, le università debbano continuamente migliorare l’impatto della propria ricerca, coltivare collaborazioni accademiche internazionali e conferire lauree e titoli post-lauream spendibili nel mondo del lavoro”, come ha riportato il Sole24ore .