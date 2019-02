Salvini “Mai più col Centrodestra” I big di Forza Italia rispondono

Matteo Salvini “Io col vecchio centrodestra non tornerò mai, questo deve essere chiaro“, declina oggi il ministro dell’Interno in un’intervista a Repubblica. La dichiarazione sembra senza appelli né ripensamenti. “Governiamo insieme nelle regioni, nei comuni – spiega – Ma finisce lì“. Silvio Berlusconi “Il centro-destra si conferma anche in Sardegna la maggioranza naturale degli italiani che in tutte le tornate elettorali regionali dopo il 5 marzo 2018 hanno premiato l’unità della coalizione.

In questo ambito si è confermata essenziale la funzione di Forza Italia che anche in Sardegna ha dato vita a liste civiche con suoi esponenti che naturalmente sul piano politico vanno sommate ai voti di Forza Italia. Mara Carfagna “Quanto astio Salvini. Ma cosa ti avrà mai fatto Forza Italia? Qualcuno di noi, senza volere, ti ha rubato la Nutella?”. Mariastella Gelmini “Se dice così se ne assumerà le sue responsabilità. Detto questo, io non do grande peso a questa dichiarazione. Deve dire così perché i 5 stelle hanno preso troppi pochi voti, il rischio è che salti tutto”.