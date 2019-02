Clima: “Da FI voto coerente. Tema di oggi “tecnico”, non politico”

“Lo stop alla risoluzione sul clima presentata oggi in Regione riguarda un tema ampio e complesso, sul quale sono emerse probabilmente sensibilità differenti da parte di alcuni consiglieri, che hanno votato sulla base di loro convinzioni personali. Dal punto di vista politico, non c’è alcuna frattura all’interno della maggioranza, che continua a governare compatta” afferma Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale. “Per quanto riguarda Forza Italia, il nostro gruppo ha dato parere favorevole in commissione consiliare, e ha agito con coerenza anche oggi. Il voto segreto, su temi complessi e di natura maggiormente “tecnica” come questi, non è indice di alcun dissapore sul piano politico. Il centrodestra unito continuerà a governare la Lombardia con rinnovato impegno e passione: una formula che da oltre 20 anni ha sempre funzionato”.

