Cambiaghi tra i lupi

Martina Cambiaghi è nell’occhio del ciclone. L’assessore regionale allo Sport si è infatti permessa una foto con i Lupi delle vette, quella che secondo l’Anpi non è una branca di Lealtà e Azione. Subito dunque sono partite le sirene antifasciste. Ma cosa ci sia di fascista, o cosa ci azzecchi il fascismo, con un’iniziativa sportiva che si replica da anni non è chiaro. Le guide alpine da un lustro organizzano le scalate di Palazzo Lombardia, ma quest’anno a quanto pare non piace. «Non c’è né colore né appartenenza politica nello Sport, solo passione e promozione del territorio della Lombardia» ha provato a spiegare Cambiaghi, ma ormai le sirene erano partite…