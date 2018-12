Movida: i carabinieri beccano sei automobilisti ubriachi a Milano

Durante dei controlli stradali per prevenire le stragi del sabato sera, effettuati a Milano dai carabinieri, sono state ritirate 6 patenti.

I militari si sono appostati in via Odazio, al Lorenteggio, in viale Troya, sui Navigli, e in corso Buenos Aires, controllando 31 conducenti. Alla fine la denuncia per guida in stato di ebbrezza. è scattata per quattro italiani, un kosovaro e un brasiliano.

Il recordman alla prova dell’etilometro è stato il kosovaro, un 51enne residente in Lorenteggio, che ha fatto fermare a 2,46 l’alcoltest , che sopra lo 0.50 è già considerato positivo.