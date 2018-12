Incendio in un palazzo Aler in via Lorenteggio: distrutti tetto e sottotetto

Ieri pomeriggio un rogo si è sviluppato nello stabile di via Lorenteggio 181, a Milano, un edificio in cui risiedono 20 famiglie. Al momento non risultano intossicati

L’incendio che si è sviluppato nel palazzo Aler ha distrutto il tetto e il sottotetto, ma fortunatamente pare non vi siano stati intossicati.

Le fiamme sono state domate, ma i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo sul luogo dell’incendio. La polizia locale, anch’essa intervenuta sul posto, ha dovuto agevolare le code di auto che intasavano via Inganni.