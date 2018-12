Festa dei 50 anni della Curva Sud Milano

Programma, lista degli invitati d’eccezione e tutte le info utili.

Ci siamo quasi, il grande evento si avvicina e sono rimasti gli ultimi biglietti disponibili per una festa senza precedenti.

La Curva Sud Milano, domenica 16 dicembre 2018, festeggerà 50 anni in una cornice spettacolare, quella dell’Arena Civica col patrocinio concesso dal Comune di Milano, con invitati d’eccezione tra ex glorie rossonere e tifosi VIP.

Una giornata che sarà indimenticabile per tutti i partecipanti, sarà anche il giorno del 119° compleanno del A.C.Milan.

La festa è aperta a tutti, grandi e piccoli tifosi del Milan, un momento di condivisione di una fede che vedrà coinvolti amici e famiglie.

In queste settimane sono arrivati numerosi video di auguri da parte di leggende rossonere e tifosi, come quelli di Marco Van Basten, Ruud Gullit, Marcel Desailly, Carletto Ancelotti, di giocatori attuali come Pepe Reina, Ignazio Abate, Alessio Romagnoli, di giornalisti come Carlo Pellegatti, Mauro Suma e altri ancora.

Potete trovarli qui, sulla pagina ufficiale di Facebook: Festa Curva Sud Milano – 50 Anni da Ultras

PROGRAMMA.

La giornata sarà piena di sorprese che andranno vissute e a presentarla non poteva che esserci il nostro Gegio, mitico speaker milanista di San Siro.

Apertura cancelli alle ore 12:00 con punti ristoro street food e beveraggio sulla pista di atletica, dove sarà presente anche un’ampia area giochi per i più piccoli tra gonfiabili e giochi a tema.

Verso le 14:00 inizieranno i preparativi per le partite. Si avete letto bene, scenderanno in campo le vecchie Glorie del Milan, i Tifosi VIP e i ragazzi della Curva Sud Milano. Quindi tutti sulle tribune per la presentazione delle squadre e per godersi le partite, durante il quale non mancheranno le sorprese.

Dopo le premiazioni la festa continuerà fino alla sera col ristoro e i giochi sempre aperti!

LISTA INVITATI SPECIALI.

Hanno già dato conferma:

FRANCO BARESI

CHRISTIAN ABBIATI

MASSIMO AMBROSINI

ROBERTO “DUSTIN” ANTONELLI

ANGELO CARBONE

ANGELO COLOMBO

DANIELE DAINO

STEFANO ERANIO

ALBERICO EVANI

VALERIO FIORI

DIEGO FUSER

FILIPPO GALLI

GIOVANNI GALLI

MAURIZIO GANZ

FEDERICO GIUNTI

MARK HATELEY

GIUSEPPE INCOCCIATI

GIANLUIGI LENTINI

MARCOS CAFÙ

DANIELE MASSARO

ROBERTO MUSSI

STEFANO NAVA

NELSON DIDA

MARCO PINATO

SEBASTIANO ROSSI

CLARENCE SEEDORF

GIOVANNI STROPPA

MAURO TASSOTTI

RUDY TAVANA

PIETRO PAOLO VIRDIS

Franz di Ale e Franz -Attore

Massimo Boldi -Attore

Giorgia Palmas -Showgirl

Max brigante -Dj

Andrea Mazzantini -Dj Rds

Petra Loreggian -Dj Rds

Germano Lanzoni (gegio) -Speaker ac Milan

Alessandro Betti -Attore

Daniele Bossari -Presentatore

Carlo Pellegatti -Giornalista

Mauro Suma -Dir. Milan TV

Renato Pozzetto -Attore

Carlo Gorla -Dir. News Mediaset

Jake La Furia -Rapper

Leonardo Manera -Attore

Luca Serafini -Giornalista

Rkomi -Rapper

Ernia -Rapper

Bobby G -Rapper

Ju-Nino -Rapper

INFORMAZIONI.

L’evento si svolgerà all’Arena Civica di Milano, Viale Byron 2, Milano. Apertura cancelli ore 12:00.

Gli ultimi biglietti sono acquistabili nelle ricevitorie Vivaticket e online su @vivaticket_it al prezzo di 10€ + prevendita e prezzo ridotto 1€ + prevendita per gli under 14 anni e over 65 anni. Disabili e accompagnatore gratis.

Il ricavato, tutto rendicontato, andrà interamente in beneficenza all’associazione ONLUS per bambini dei comici Ale&Franz “Ale e Franz and friends”.

Affrettatevi ad acquistare gli ultimi biglietti perché siamo vicini al sold out!

È una festa a cui è impossibile mancare!

Ci vediamo domenica.

Chi non viene è interista!

Andrea Mutti