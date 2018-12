Il Toro ferma il Milan. Pari nel derby di Radice.

Milan-Torino 0-0

Finisce in parità il derby di Luigi Radice. L’ex giocatore e allenatore di Milan e Torino si è spento in settimana all’età di 83 anni, tutti lo ricordano con affetto per il giocatore, l’allenatore e soprattutto l’uomo che è stato, un uomo d’altri tempi a cui piaceva guardare alla crescita futura e innovativa del calcio. Ciao Gigi.

Per il Milan, sotto gli occhi del neo acquisto brasiliano Paquetà appena sbarcato a Milano e presente a San Siro, si prevedeva una partita tosta in tutti gli aspetti e così è stato. Un Toro in stile militare, che esegue alla perfezione i dettami del suo allenatore, un Toro fisico e tecnico, di quantità e qualità, capace di pressare in maniera asfissiante i rossoneri per almeno un’ora e che mostra trame interessanti.

Nel primo tempo servono due interventi da 6 milioni all’anno di Donnarumma, il primo sulla fucilata di testa da 5 metri di Iago Falque è qualcosa di eccezionale. Il Milan non vuole certo sfigurare e, nonostante il miglior approccio alla gara dei granata, risponde ai colpi soprattutto ribaltando velocemente l’azione. Le scelte sbagliate, specialmente di Higuain, in fase conclusiva vanificano però le occasioni del possibile vantaggio.

Il Diavolo è come un pugile che sta lì, prende i colpi ma cerca di controllare l’avversario per poi uscire sulla distanza e cominciare a boxare seriamente nelle ultime riprese. Il Toro infatti scende in campo più convinto anche nel secondo tempo ma pericoli non ne crea ed ecco che allora il Milan prende la scena impadronendosi del centro del ring. Col Torino all’angolo il Milan sferra colpi a raffica, alcuni sono da potenziale ko come quello di Cutrone da due passi che però l’attaccante manda incredibilmente fuori graziando Sirigu. Il knockout non arriva e nel calcio, a differenza di quanto succede nel pugilato, non si vince ai punti, servono i gol.

Il Milan è sempre in situazione d’emergenza, molti titolari fuori, difesa reinventata con Abate e Zapata centrali, Higuain non al meglio, tutti fattori che impediscono di poter avere grandi pretese dai rossoneri. Nonostante questo il Milan continua ad essere vivo, le prestazioni sono di ottimo livello pur con tutti i limiti del caso. C’è però un aspetto su cui si deve migliorare a prescindere da ogni alibi, quello delle situazioni offensive in parità e superiorità numerica. Il Diavolo infatti anche contro il Torino sciupa troppe occasioni ghiotte che arrivano da questa situazione di gioco, c’è troppo spesso una scelta sbagliata sulla conclusione e sull’ultimo passaggio e l’ottimo Gattuso è chiamato a risolvere anche questo problema.

Analisi tattica.

Milan 4-4-2. Torino 3-5-2.

Il Torino si presenta compatto, pressing asfissiante e chiusura di tutte le linee di passaggio che impediscono le transizioni rossonere. Quando deve sviluppare la squadra granata passa sempre da Baselli che allarga o cerca le punte sulla verticale, mandando le mezzali ad inserirsi negli spazi.

In mezzo al campo anche il Milan pressa e la partita è molto fisica. I rossoneri per un’ora non riescono a far funzionare il giropalla e trovano le occasioni solo quando ribaltano l’azione con la verticale veloce. Negli ultimi 20 minuti il Toro cala e il Milan riesce a trovare gli scambi in velocità per attaccare l’area avversaria.