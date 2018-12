Lo spettacolo “A spasso con Olivia” e le risposte ai perché dei più piccini

L’ultimo appuntamento dell’anno con la rassegna “Teatro Piccolissimo… e non solo”, prima della pausa natalizia, è in programma domenica 16 dicembre allo Spazio Teatro 89 di Milano, quando (ore 11; ingresso 8 euro) andrà in scena lo spettacolo “A spasso con Olivia”, prodotto e rappresentato dal Centro Teatro Animazione e Figure di Gorizia, adatto ai bambini di età compresa fra uno e quattro anni e ispirato a un lavoro di Altan.

Il mondo è un regalo. Anzi, un mucchio di regali che, sorpresi, agitati, entusiasti (o a volte delusi e arrabbiati) apriamo uno dopo l’altro. Come la piccola Olivia paperina, anche lei un regalo, come tutti i bambini. I piccoli spettatori accompagneranno Olivia mentre andrà alla scoperta del mondo: del sole, del mare, dei colori, delle cose e delle parole che alle cose danno un nome. Insieme a lei si meraviglieranno, si entusiasmeranno, gioiranno delle vittorie e si arrabbieranno per le piccole sconfitte. Olivia è circondata da tante scatole diverse e aprirle una dopo l’altra rappresenterà per lei una nuova esperienza: tanti mattoncini colorati formano un prato, una bacinella nasconde uno stagno, un coperchio racchiude una spiaggia intera…

E poi c’è una palla gialla, bella come il sole. Una palla che potrebbe essere qualsiasi cosa. Perché «il mondo è un grande coso!» che ha senso solo se possiamo condividere le nostre avventure con qualcuno: per esempio, con Carletto, un simpatico ranocchio che insegnerà a Olivia a muoversi tra le piccole e le grandi meraviglie in cui si imbatte.

A spasso con Olivia è uno spettacolo che cerca di cogliere le curiosità, gli atteggiamenti e i continui perché dei più piccini, guardando con tenerezza le loro conquiste e la loro voglia di aprire gli occhi su tutto ciò che li circonda.

Sullo sfondo, lo sguardo sorridente di Altan, con il vecchio pupazzo giallo dai grandi occhioni utilizzato per lo spettacolo Olivia Paperina. Il regalo della compagnia teatrale goriziana a un grande artista.

Spazio Teatro 89, via Fratelli Zoia 89, 20153 Milano.

Tel: 0240914901; info@spazioteatro89.org; www.spazioteatro89.org

Teatro piccolissimo… e non solo, stagione 2018/2019

“A spasso con Olivia”, domenica 16 dicembre 2018, ore 11.

Ingresso: 8 euro.

Compagnia: CTA, Centro Teatro Animazione e Figure di Gorizia.

Età consigliata: 1-4 anni.

Durata: 30 minuti circa.

Con: Elena De Tullio.

Regia: Jelena Sitar.

Costumi e oggetti: Maria de Fornasari.

Spettacolo liberamente ispirato a “Olivia Paperina” di Francesco Tullio Altan.