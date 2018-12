Teatro Carcano JACK, PAZZIA E AMORE – I conflitti di un serial killer

Mercoledì 5 e Giovedì 6 dicembre ore 20,30

Al Carcano debutterà in prima nazionale JACK, PAZZIA E AMORE – I conflitti di un serial killer, Ballet Opera ispirato alla storia di Jack lo Squartatore. In scena, l’étoile Sabrina Brazzo, il primo ballerino Andrea Volpintesta e i ballerini della loro compagnia Jas Art Ballet con la partecipazione dei giovani della Jas Art Ballet Junior, per la prima volta in una produzione ufficiale della Compagnia, residente al Teatro Carcano.

Uno spettacolo in due atti in cui si racconta la storia di Jack che vive i suoi conflitti di uomo malato, causati dal trauma infantile per la perdita violenta della mamma. Il conflitto principale nasce dall’incontro con una giornalista che risveglia in lui il sentimento dell’amore che però non è capace di comprendere. È un uomo violento, incapace di amare. Tema centrale: la figura della donna, che si svela in una duplice veste: donna complice e “Grande donna”. La donna complice protegge il lato oscuro dell’uomo: paziente, costante, ottimista e combattiva, che tra mille ostacoli crede di poter guarire il lato oscuro del suo uomo. La “Grande donna” che per amore riesce a valorizzare il suo uomo dandogli fiducia rafforzandone autostima e vero valore

Spettacolo dall’accentuato taglio lirico è arricchito da due grandi voci: l’iraniano Ramtin Gazhavi, tenore del Teatro alla Scala e Marta Leung Kwing Cheung, mezzosoprano italo- mauritiano.

