Monza, malata di leucemia cade in ospedale e muore

La morte di A.I. è oggetto delle indagini della magistratura. La donna era infatti malata di leucemia e “ricoverata nel mese di ottobre presso l’Unità operativa complessa di Malattie Infettive della ASST di Monza” fanno sapere dall’ospedale. Due giorni fa la donna ha cercato di raggiungere il bagno, ma “è caduta accidentalmente nel percorso per il bagno, che è situato nella camera” spiegano dal nosocomio da cui aggiungono “da subito il personale presente ha messo in atto tutta l’assistenza necessaria e sono stati effettuati accertamenti diagnostici e provvedimenti terapeutici adeguati alla situazione”. La donna però non ce l’ha fatta e ora se ne stanno occupando le forze dell’ordine.