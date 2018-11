Separazione e divorzio

Secondo quanto riporta un’indagine Istat del 2018, negli ultimi 25 anni il numero di separazioni e divorzi si è quadruplicato, soprattutto nella fascia anagrafica compresa tra i 45 e i 54 anni. In questi casi, è di fondamentale importanza che entrambe le controparti si tutelino con l’intervento di un avvocato, in modo non solo da veder rispettati i propri diritti, ma anche per procedere ad una separazione dei beni ed eventualmente discutere dell’affido condiviso della prole.

Divorzio e separazione

La prima necessaria distinzione che si deve fare è quella relativa alle definizioni di divorzio e separazione; nonostante questi termini siano spesso assimilati nel parlare comune, tuttavia sono espressione di due situazioni molto differenti:

Divorzio: coincide con la cessazione definitiva degli effetti del matrimonio, sia sul piano personale che su quello patrimoniale. È quindi una condizione necessaria affinché uno dei due coniugi voglia convolare nuovamente a nozze;

Separazione legale: a differenza del caso precedente, i coniugi non pongono fine al rapporto matrimoniale, ma ne sospendono soltanto gli effetti nell’attesa di una possibile riconciliazione o di un provvedimento di divorzio. La separazione può essere portata avanti sia in condizioni di accordo tra i coniugi (separazione consensuale) sia di disaccordo (separazione giudiziale).

Per quanto riguarda i tempi richiesti, nel caso della separazione consensuale solitamente sono molto molto brevi, mentre – qualora i coniugi non riescano a trovare un accordo e siano costretti ad una separazione giudiziale – sono notevolmente più lunghi.

Con l’introduzione del “c.d. divorzio breve” da parte della Legge n. 55/2015, per quanto riguarda invece i tempi necessari prima di poter chiedere il divorzio, in caso di separazione consensuale sono sei mesi dalla data di separazione, mentre nel caso di separazione giudiziale è di un anno.

Un aspetto importante da non sottovalutare nella separazione dei coniugi è lo scioglimento della comunione legale dei beni a seguito del quale i beni vengono equamente divisi tra le due controparti. La normativa in materia prevede che in ciascuna porzione della divisione dei beni sia compresa una identica quantità di mobili, immobili e crediti, anche se eventuali squilibri possono essere compensati tramite conguagli in denaro.

Per gestire nel migliore dei modi possibili la divisione dei beni e altri aspetti legati ad un procedimento di separazione e divorzio, potrai rivolgerti all’esperienza dello Studio Legale Mazzotta, dove professionisti altamente qualificati gestiranno ogni sfaccettatura del tuo caso.

Separazione con figli

Nel caso in cui la coppia abbia – o stia aspettando – uno o più figli, una separazione può rivelarsi molto difficile da affrontare dal punto di vista psicologico, sia per i genitori che per la prole stessa. In un momento tanto delicato, è per questo importante mettere al primo posto il benessere dei figli, aiutandoli ad adattarsi al nuovo assetto familiare nel modo meno doloroso possibile.

La Legge n. 54/2006 ha recentemente introdotto in Italia l’istituto dell’affidamento condiviso fondato sul principio della c.d. bigenitorialità. Attraverso il modello dell’affidamento condiviso, viene garantito:

L’esercizio effettivo della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori;

La partecipazione di entrambi i genitori alla cura e all’educazione dei figli;

La necessità di prendere insieme le decisioni di maggiore interesse per i minori (ad esempio quelle relative come quelle relative alla scuola, alla salute e alle scelte educative).

L’affidamento condiviso vuole pertanto garantire ai figli il diritto a mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori. Per questo quando il giudice decide sulla residenza dei figli, determina anche tempi e modalità per garantire la presenza dei figli presso il genitore non collocatario.

In caso di separazione e divorzio potrai fare riferimento agli avvocati dello Studio Legale Mazzotta, i quali sapranno fornirti l’assistenza legale necessaria per affrontare e superare questo difficile momento.