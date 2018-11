Bonus in area B per ambulanti fino al 2020

Il 25 febbraio partirà Area B, con il divieto di accesso alle auto diesel fino a euro 4 in un’ampia zona di Milano. E’ stato previsto per allora un ‘bonus’ di 500 km per gli ambulanti che hanno una concessione comunale.

La scadenza delle concessioni, che cade a fine 2020, secondo Palazzo Marino infatti non incentiva gli investimenti per il cambio dei veicoli. Gli ambulanti, se avranno aderito a un accordo (e avranno montato una scatola nera sul loro mezzo diesel euro 3 o 4) , saranno autorizzati ad entrare in Area B per un massimo di 500 chilometri l’anno percorsi per ciascuna delle concessione di cui sono titolari e con un solo veicolo per concessione.

Si è apportato anche un ritocco ad alcuni confini di Area B e al posizionamento dei varchi, per permettere a chi corre il rischio di entrare per errore un facile ritorno in zona sicura.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845