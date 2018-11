Agiamo installa 2 defibrillatori ai Giardini Montanelli

Questa è la pianta dei Giardini Montanelli con le indicazioni dei DAE. In verde quelli installati, in giallo quello che installeremo a breve e in rosso quello che sarebbe utile installare in futuro. Da oggi i Giardini Montanelli sono un luogo più sicuro! AGIAMO e i suoi sostenitori, bar Pippo e Installazioni Schieppati, hanno messo in opera i primi due defibrillatori telecontrollati e con totem riscaldato da esterno (il terzo seguirà a breve). Grazie a tutti coloro che hanno dato una mano e in particolare ai soci di AGIAMO che, con le loro quote, hanno consentito ancora una volta di migliorare i nostri Giardini. Noi ci teniamo Noi siamo AGIAMO!Il telecontrollo IredeemControlsYou è sviluppato quale accessorio dedicato al controllo remoto dei defibrillatori Philips Heartstart HS1 o FRx, sia nella componente hardware che software. È alloggiato nella stessa borsa del defibrillatore e le numerose innovazioni tecniche facilitano l’utilizzo e rendono questo dispositivo unico nel suo genere.IredeemControlsYou un’innovazione semplice e unica, quando ogni minuto è importante, servono istruzioni chiare, semplici e sicure.Nella fase 1 il defibrillatore IredeemControlsYou è disponibile per il soccorso ed è telecontrollato 24 ore su 24. Successivamente nella fase 2 in caso di intervento, si attiva la chiamata automatica dei soccorsi vivavoce, il supporto operatore 118/112 e la geolocalizzazione della posizione. Infine nella fase 3 vengono date istruzioni guidate defibrillatore in attesa dell’arrivo dei soccorsi.