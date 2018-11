La seduzione è anche una questione di gesti: l’importanza del linguaggio del corpo

Quando si vive la propria quotidianità sono tanti i segnali che inviamo agli altri in modo del tutto inconsapevole. Ogni parola può dar vita ad una diversa interpretazione in base al contesto nel quale viene detta e ogni gesto può voler dire qualcosa.

Se da un lato la comunicazione verbale è più semplice da controllare, dall’altro quella del corpo risulta essere molto più complessa da padroneggiare. Il linguaggio del corpo è anche più ricco in termini di significati veicolati , proprio perché spesso non soggetta ad alcun filtro “ragionato”.

Ecco spiegato perché i gesti possono avere un peso notevole in molti dei campi della nostra quotidianità: dal rapporto con gli amici fino ad arrivare a quello con i clienti, passando ovviamente per il tema amore e seduzione.

L’importanza del linguaggio del corpo

Ogni parte del nostro corpo può comunicare al posto nostro e quasi sempre questo avviene senza un ordine diretto, proveniente dunque dalla nostra volontà. È un fatto che può essere verificato facilmente, basterà concentrarsi su quei piccoli gesti che compiamo durante la nostra quotidianità per rendersi conto di quanto siano automatici e incontrollati. Basti pensare ai movimenti delle braccia e delle gambe, a quelli delle mani e persino a quelli degli occhi.

Ognuno di questi elementi può trasmettere fiducia in noi stessi o insicurezza, piacere di stare in compagnia o voglia di fuggire a gambe levate. Per questo motivo è bene sostenere una cosa: se da un lato esistono diverse strategie e tecniche per conquistare una donna , dall’altro è fondamentale prestare attenzione al linguaggio del nostro corpo.

Consigli per sedurre con il corpo

Ogni corpo parla: ciò che conta, però, è riuscire a padroneggiarne la comunicazione, così da poter inviare dei messaggi “consapevoli”.

Si parte dalla gestione delle braccia, che quasi sempre diventano dei chiari segnali della mancanza di autostima: incrociarle ad altezza del petto, ad esempio, significa comunicare che cerchiamo protezione e che abbiamo poca fiducia in noi.

Allo stesso tempo, anche le mani giocano un ruolo importantissimo: serrare i pugni significa comunicare poca fiducia nei confronti dell’altro, mentre i palmi aperti comunicano il contrario.

Un altro segnale inequivocabile sono le gambe accavallate, che dimostrano distanza e voglia di sottrarsi a quella situazione. Come non parlare, poi, del peso della comunicazione visiva: gli occhi che non perdono di vista quelli altrui sono il segno di una innegabile attrazione, mentre gli sguardi sfuggenti indicano una forte timidezza.

Conta molto anche il sorriso e nello specifico la sua naturalezza: quelli forzati sono controproducenti, perché comunicano falsità. Infine, è importantissimo il contatto fisico: sfiorare il gomito, la mano o la gamba di una persona al momento giusto e dopo esser entrati un minimo in intimità, significa dirle che c’è intesa e interesse.

In conclusione, mai sottovalutare ciò che il corpo può dire al posto nostro, perché è lui il vero specchio dei nostri sentimenti.