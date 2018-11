BePooler sceglie CrowdFundMe per la più grande operazione di scaleup sulla mobilità condivisa

Milano – BePooler, società specializzata nella gestione e nello sviluppo di servizi innovativi di car pooling aziendale per pendolari, leader del trasporto condiviso in Italia e nella Svizzera italiana, lancia un decisivo aumento di capitale per consolidare la leadership domestica e diventare il modello di riferimento della mobilità condivisa e sostenibile per le aziende.

L’innovativa attuale piattaforma che, con algoritmo proprietario, gestisce l’incontro tra domanda e offerta di trasporto pendolare da e per le imprese con sistemi di pagamento completamente cashless, sarà integrata con nuove funzionalità che daranno enfasi allo stile di guida e alla sicurezza attiva e passiva dei mezzi utilizzati. L’obiettivo strategico è di accrescere esponenzialmente la penetrazione nei mercati di riferimento e la densità degli utilizzatori in particolare su Milano e su Roma. Il consolidamento della partnership strategiche già in essere con le autorità locali (Comune di Milano e Regione Lombardia in primis) e Comune di Roma (già attivo con un progetto pilota) condurrà a tagliare traguardi virtuosi per ottimizzare la viabilità (parcheggi e corsie preferenziali dedicate al carpooling) e a ridurre drasticamente emissioni ed altri negativi impatti ambientali.

BePooler, nasce nel 2015 in Ticino e raggiunge, in breve tempo, importanti traguardi nella Svizzera italiana grazie ad una piattaforma semplice e una user experience studiata appositamente sulle esigenze dei pendolari. Modello che importa a Milano a metà 2017 a valle dell’investimento di Terra Nova Advisers.

In 18 mesi BePooler ha iniziato a lavorare con successo, tra l’altro, con Intesa SanPaolo, Allianz, Covisian, A2A, Johnson & Johnson, Mondadori, Gucci, Zambon, Acer, Mediaset, Hugo Boss, AXA, SIA, CNH, Mediolanum … e con istituzioni locali come Lugano, Latina, Roma, Como, Ponte Tresa diventando il modello di riferimento della mobilità condivisa per i viaggi tra colleghi di lavoro o di distretto. Al contempo tempo BePooler ha sottoscritto accordi primari operatori del settore automotive & technologies che valorizzano e supportano i progetti di carpooling tra cui, VIASAT, ZUCCHETTI, Automobile Club d’Italia, E-Vai, TAXI Blu … per dar vita ad una offerta sempre più ricca e a nuovi prodotti per il trasporto condiviso delle aziende come BePooler TAXI (Taxi Condiviso) e BePooler Travel (trasferte aziendali condivise).

“Vogliamo confermarci eccellenza europea per la mobilità condivisa per le imprese. – ha dichiarato Antonio TURRONI, Presidente di BePooler – Investiremo sulla tecnologia per la sicurezza attiva e passiva delle auto condivise. Stiamo lanciando altri moduli di condivisione del viaggio per le imprese sulle trasferte ed i taxi condivisi che porteranno alle stesse imprese importanti risparmi. I nostri numeri sono in costante crescita e ciò dimostra la crescente attenzione al carpooling da parte di Aziende, Istituzioni e Pendolari.”

BePooler ha scelto un primario partner per la raccolta diffusa del proprio aumento di capitale a sostegno della crescita anche internazionale, identificato in CrowdFundMe, la prima community italiana di equity crowdfunding per numero di investitori.

Intervistato in proposito Tommaso Baldissera Pacchetti, CEO di CrowdFundMe ha commentato: “E’ stato un incontro voluto perché consideriamo BePooler un’eccellenza nel panorama delle realtà tecnologiche, esempio lampante della continua ricerca di realtà ad alto potenziale che caratterizza le selezioni di CrowdFundMe, avvalorata da un anno di grandi successi raggiunti nella raccolta di capitali”