Svaligiato il negozio di Moorer in via della Spiga, rubati capi di lusso per migliaia di euro

Ancora da quantificare, ma potrebbe ammontare a 300 mila euro il bottino di un furto perpetrato intorno alle 2.40 di ieri a Milano in via della Spiga, ai danni della boutique di Moorer, azienda veronese nota per i suoi piumini e altri capispalla invernali di lusso.

Quando nella notte è scattato l’allarme che segnalava l’intrusione nel negozio, all’arrivo della polizia e della vigilanza privata dei malviventi non vi era però più alcuna traccia.

Nella boutique non c’era più nessuno, ma la porta era stata forzata e il negozio era completamente a soqquadro. Ingentissimo il valore della merce sottratta, si tratta di molti tra i modelli più preziosi della collezione, confezionati con materiali di eccellenza che vanno dal cashmere alla pelle e con valori da 1.500 a 35.000 euro a singolo capo.

Le indagini sul furto sono condotte dalla Polizia.