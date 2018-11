Olimpiadi 2026, Cortina crede nella corsa con Milano

“No, perché siamo complementari. Noi siamo il cuore e loro la testa. Noi siamo la poesia e loro la prosa. Mangiamo e viviamo di neve tutto l’anno, ma le capacità di Milano sono un punto fermo e importante per avere una candidatura vincente”. Ha risposto così il sindaco di Cortina, Gianpietro Ghedina, durante un evento alla Triennale di Milano, a chi gli chiedeva se teme che la forza del capoluogo lombardo possa oscurare la sua cittadina in vista della corsa alle Olimpiadi invernali 2026. “Il Governo – ha aggiunto – faccia la sua parte. È impensabile che non partecipi. Da qui al 2026 sicuramente è un impegno raggiungibile”.

