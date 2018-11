Comazzi: “Presenza estremista islamico in città episodio gravissimo. Potenziare controlli nei luoghi sensibili”

“La presenza di un giovane estremista islamico in città è un episodio gravissimo, considerato che il 23enne era già stato espulso una volta per motivi di sicurezza” afferma Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, commentando l’espulsione con accompagnamento alla frontiera di un kosovaro vicino ad ambienti estremisti. “Per il bene di Milano e del nostro Paese non possiamo sottovalutare episodi di questo tipo. E’ necessario che tutti facciano la loro parte, collaborando con le forze dell’ordine e potenziando i controlli all’interno dei luoghi sensibili, affinché potenziali terroristi vengano identificati ed immediatamente espulsi dall’Italia, senza possibilità di ritorno”.

