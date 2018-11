Il pavone Sala: al via il tour “Piano Quartieri”

Oggi il Sindaco Sala con il seguito degli assessori di buona volontà, inizia il tour nelle varie zone per il “Piano Quartieri”. Un modo per dimostrare che è molto democratico, che sa ascoltare le proposte dei milanesi come un parroco diligente, che sa affrontare le necessità. E tutti i cittadini della zona considerata possono partecipare per la formulazione di quei progetti che presumibilmente non verranno mai realizzati.

Sono rimasti 200milioni disponibili di quel miliardo e seicento milioni. Un po’ pochini se sul tavolo si pone il problema della viabilità, del verde, della cultura. Ma ovviamente permette a Sala di sbandierare una presenza che, forse, come le feste dell’Unità, riesce ad essere persuasiva per raccimolare qualche voto. Non è dato sapere se sarà preparato, il tour, come il dibattico pubblico a cui hanno partecipato poche centinaia di persone con molte titubanze e obiezioni, ma il risultato sarà un fiore all’occhiello di questa Giunta. Una Giunta che spesso parla a se stessa, che si presenta con tutti gli onori, ma ha già la soluzione in tasca.

La sinistra ha perfezionato l’arte delle parole, del far vedere, delle promesse, ma quasi sempre sa quello che vuol fare e glissa sulle domande imbarazzanti. Per la gioia degli allocchi sono state predisposte cinque stanze tematiche: «La prima sarà dedicata alle cifre e ai contenuti del Piano Quartieri in generale. Nella seconda si parlerà dei temi della mobilità, del trasporto pubblico, delle piste ciclabili, delle manutenzioni stradali e dell’efficienza energetica. La terza stanza sarà rivolta alla scuola, alle biblioteche e ai musei. La quarta verrà destinata alla casa, agli edifici e agli spazi pubblici, ai mercati coperti. La quinta sarà riservata al verde e allo sport». Un rosario di parole che annoierebbe anche chi ha ottime intenzioni propositive. Per la cronaca riferisce Il Giornale “Saranno le scuole ad ospitare i nove appuntamenti. Le prime tre, oggi, saranno la primaria «Locatelli» in via Veglia 82 (per il Municipio 9), la primaria «Riccardo Massa» in via Quarenghi 12 (per il Municipio 8) e la primaria «L. Cadorna» in via Carlo Dolci 5 (per il Municipio 7). Dalle ore 9,30 alle ore 14 porte aperte ai cittadini.”

Una curiosità: il grosso quantitativo dei soldi è stato destinato ad opere in via di realizzazione, chissà quando.