Bimbi in cura a Milano, da Regione Lombardia sussidio per le spese d’alloggio dei familiari

Per dare una mano alle famiglie, residenti in Lombardia, che devono sostenere spese per un alloggio, avendo bambini in cura lontano da casa, nelle strutture ospedaliere dell’Ats Città di Milano, la Giunta regionale ha deliberato uno stanziamento di 50mila euro.

La proposta è stata dell’assessore alle Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità, Silvia Piani che ha spiegato “Si tratta di una sperimentazione significativa se non ancora per l’importo messo a disposizione, certamente per la funzione sociale e il significato all’interno del percorso di accompagnamento dei minori. Il requisito è che le famiglie siano residenti in Lombardia – specifica l’assessore – Andiamo così a intercettare una realtà e un bisogno molto avvertiti e diffusi che parecchie volte mettono in ginocchio i nuclei, soprattutto se sono già gravati da altre problematiche”. La sperimentazione che coinvolgerà le famiglie vulnerabili o in difficoltà economica, si protrarrà da gennaio a giugno 2019.

Affinché i familiari ottengano un aiuto, i bambini dovranno essere ricoverati per un periodo non inferiore a 10 giorni al mese e nell’arco massimo di 6 sei mesi, oppure sostenere cicli di prestazioni specialistiche per lo stesso periodo in strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate sul territorio dell’Ats Città di Milano.

“L’istruttoria delle domande, la verifica dei requisiti e la liquidazione dei contributi nei limiti del budget – spiega ancora Silvia Piani – saranno a carico della stessa Ats. La partecipazione ai costi sostenuti da parte di Regione Lombardia sarà invece pari all’80% della spesa e comunque per un importo massimo non superiore a 1.500 euro a famiglia”.

Chi fosse interessato al contributo dovrà presentare una richiesta all’Ats secondo modalità che saranno comunicate con apposito avviso. Nell’istruttoria saranno verificati i requisiti e i costi sostenuti per le spese di ospitalità.