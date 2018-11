Corso Como, De Corato: ripristiniamo il presidio di militari

L’assessore a Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale di Regione Lombardia Riccardo De Corato chiede una maggiore presenza di agenti di Polizia locale sui mezzi di superficie e di ripristinare il presidio dei militari su Corso Como a Milano. “L’ennesimo episodio da film – commenta l’assessore alla Sicurezza – quello di ieri su Corso Garibaldi e Corso Como a Milano, che pero’, visti gli episodi di cronaca quotidiani, non sbalordisce piu’ nessuno. Sui mezzi di trasporto, nelle stazioni

e per strada si e’ raggiunto un alto livello di insicurezza. Soprattutto in zone come quella di Corso Como”. “Ieri mattina -aggiunge De Corato – e’ finita in manette con

l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale in concorso, una coppia di fidanzati. I due, infatti, hanno danneggiato la porta di un bagno pubblico nella stazione di Porta Garibaldi, tentato di rubare le armi ed aggredito gli agenti di polizia locale e personale Atm”.