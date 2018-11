La nostra galleria, denominata il salotto di Milano, unica al mondo, che dà lustro alla nostra città, soffre ormai da lungo tempo di dissennate decisioni da parte della nostra amministrazione. Si usano diversi pesi e diverse misure, chi ha i affitti agevolati, chi no, chi non paga i canoni ecc. Bandi discutibili, prese di posizione altrettanto negative: come l’ultima di cui siamo venuti a conoscenza cioè di una lettera inviata a due importanti ristoranti della galleria a cui si tarda il rinnovo dei affitti anche dopo che il TAR ed il Consiglio di Stato ha dato ragione ai due affittuari, adducendo soprattutto che non hanno una natura storica. Dobbiamo contestare questa discutibile affermazione sottolineando tra le altre realtà che forse storico non si intende solo il fatto che i locali non sono con la stessa insegna da cent’anni ma soprattutto il fatto che la loro presenza con i loro menù con i loro arredi e la loro dislocazione hanno un impatto sulla clientela estera storico, la quale non sa discernere l’età del locale, nè i suoi contenuti. Speriamo che la nostra amministrazione valuti con maggiore concretezza la posizione positiva di queste due attività non ritardandone oltre il rinnovo dei contratti. Alessandro Prisco Presidente Asco Duomo

