Militalia festeggia la vittoria del 4 Novembre

L’imminente edizione di Militalia, programmata nei giorni 3-4 novembre p.v. nel Parco Esposizioni Novegro, coincide quanto mai opportunamente con la ricorrenza del 4 novembre, Anniversario della Vittoria nella Grande Guerra e Festa delle Forze Armate.

La fiera del collezionismo militare diviene così la sede autorevole per raccogliere ed esprimere nel modo più elevato quei sentimenti di Patria e di orgoglio per i nostri combattenti di tutte le guerre, oggi non sempre tenuti nella doverosa considerazione da parte della società italiana contemporanea.

Una ricorrenza, quella del Centenario dell’epilogo vittorioso dell’immane conflitto, che viene onorata con una carrellata di uniformi e testimonianze dei nostri militari al fronte, di vari Corpi e di vari gradi.

Siamo al termine della guerra e le stoffe delle divise non sono più quelle relativamente pregiate per gli ufficiali e comunque di taglio decoroso per la truppa degli inizi. Sono tessuti di consistenza più che modesta, indossate dalle ultimissime leve, buttate nel terribile agone: prima sul Piave e poi nell’assalto finale. Sono quelle dei Ragazzi del ’99 che poco più che diciottenni ebbero il peso ma anche l’orgoglio di consegnare alle generazioni future una vittoria che ha completato il sogno risorgimentale di un’Italia unita fino ai suoi confini naturali.

Militalia è un appuntamento riconosciuto e atteso da migliaia di appassionati provenienti dall’Italia e dall’estero, attratti dalla sua formula che comprende non solo il settore mercantile collezionistico ma anche tutta una serie di sezioni che arricchiscono e completano l’evento specificatamente dedicato alla militaria.

Uno spazio adeguato è infatti riservato all’associazionismo e ai gruppi di rievocazione storica così come alla presenza di mezzi militari veri e propri, tutti perfettamente funzionanti, che vengono movimentati nella grande “piazza d’armi” dell’esposizione.

Una componente non meno importante è quella storico-documentativa rappresentata dall’editoria, ampiamente diffusa nel parterre espositivo, e dall’approfondimento pubblico di argomenti e temi oggetto di nuove produzioni editoriali.

Intenso è il programma degli incontri fra i quali, da citare, “Alto Adige anni ’60: la nostra Irlanda del Nord” a cura del Prof. Alessandro Giorgi (Sab.3/11 ore 12,00), “La Scelta”, presentazione del libro del Brigadier Chef della Legione Straniera Danilo Pagliaro (Sab.3/11 ore 15,00), “Vichinghi in Vietnam” a cura del Prof. Alessandro Giorgi (Dom. 4/11 ore 11,00), “Il piastrino di riconoscimento. L’identificazione sui campi di battaglia” a cura di Riccardo Ravizza, “Legati per la vita”, presentazione del libro di Enrico Consonni e Tarcisio Beretta.

Sempre sul versante più propriamente storico un ruolo ormai stabilmente svolto a Militalia è quello dell’arma bianca, riferita in particolare alla fine del Medioevo e quindi al Rinascimento e al periodo barocco, che, anche sotto l’aspetto ludico oltrechè di contesto ambientale, è portata avanti dal gruppo Historica che schiera decine di armigeri impegnati in duelli e corpo a corpo con lame ricostruite in precisissime riproduzioni.

A latere è addirittura allestita la Rassegna “Culter Expo” che riunisce artigiani di provata professionalità, specializzati nella creazioni di coltelli e lame di attualità.

Militalia tuttavia non è solo storia e rievocazione ma anche occasione per soffermarsi su pratiche come il soft-air che della gerarchia e della militarità fanno una componente basilare di attività sportive che prevedono schemi tattici ed azioni sul terreno ad alto tasso di emozione.

Sabato 3 e domenica 4 novembre 2018

Parco Esposizioni Novegro

Orario: 10.00 – 18.00

Informazioni tel. 02 70200022

militalia@parcoesposizioninovegro.it