Iracheno ubriaco tenta di rapinare un negozio e aggredisce i Carabinieri. Arrestato

E’ accaduto ieri pomeriggio in via Vitruvio. Un 29enne di origine irachena ha prima dato in escandescenza entrando in un barbiere, dove ha tirato alcuni pugni a un dipendente dell’esercizio commerciale, poi è uscito per entrare in un vicino negozio di telefonia cercando di rapinare il gestore cinese del suo smartphone, ma questi ha reagito buttandolo fuori dal negozio. Nel frattempo, ricevuta la segnalazione di un uomo in stato di agitazione, i Carabinieri hanno inviato un’auto del Nucleo Radiomobile. Gli uomini dell’Arma lo hanno bloccato proprio mentre usciva dal secondo negozio, ma questi ha cercato di aggredirli e ha continuando ad agitarsi anche dopo essere stato messo nella “gazzella”. Alla fine è stato arrestato con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento, tentata rapina e percosse. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

