Torna “Scambiolibro” a Piazza Portello

L’appuntamento dedicato ai piccoli lettori ripartecon il laboratorio creativo “Brum, brum…Si de-colla” – Domenica 2 settembre, dalle ore 10.00 alle 18.30.

Sarà un ritorno dalle vacanze divertente per i più piccoli: domenica 2 settembre, infatti, torna a Piazza Portello SCAMBIOLIBRO, l’incontro mensile di Piazza Portello dedicato a tutti i bambini: un’iniziativa divertente e formativa per incoraggiare a coltivare l’amore per i libri e il piacere della lettura.

Dalle ore 10.00 alle ore 18.30, ogni bambino potrà portare un libro da condividere e scambiare con altri a propria scelta, per appropriarsi delle esperienze di migliaia di personaggi immaginari e farne tesoro nel mondo reale.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 16.00 si terrà “Brum, brum… Si de-colla”, il laboratorio creativo che accenderà la fantasia dei bambini chiamati a realizzare automobiline sfruttando materiali di riciclo.

Piazza Portello è situata nell’area milanese storicamente occupata dall’Alfa Romeo, dove è stato realizzato un vero e proprio quartiere metropolitano. Accanto alle consuete attività commerciali, affiancate in questo caso anche da attività artigianali, ci sono una zona uffici, una residenziale e un parco di ben 80.000 metri quadrati. Sulla piazza, nell’insediamento commerciale progettato dallo Studio Valle e caratterizzato dalla grande “vela” di alluminio dalla linea avveniristica che sancisce l’accesso alla “città shopping”, si affacciano più di 50 negozi: Iper Portello, H&M, Zara, la Feltrinelli Village, Ristò e i più noti brand di moda, tempo libero, cultura e ristorazione.