Serie A, anticipo della terza giornata: l’opinione di Luciano

Milan 2 – 1 Roma

Anticipo della terza giornata della serie A, Milan-Roma sotto la pioggia. Fine del campionato estivo, ma i giallorossi sentivano ancora la carezza del ponentino romano e lasciano al Milan tutto il primo tempo, uscendo sotto di un gol (Kessy). Tornano dal coma dopo il riposo, pareggiano con Fazio e il VAR li consola annullando per fuorigioco un gol del “pipita” Higuain. Identica sorte tocca anche ad un successivo vantaggio della Roma, il VAR annulla per fallo di mano di Nzonzi prima che mettesse in rete la palla. E chi arriva sul filo di lana? Cutrone, entrato da pochi minuti, riceve un perfetto assist da Higuain e insacca a 20 secondi dal 95°. Diversi errori e incertezze nella difesa giallorossa e nell’attacco del Milan. Forse il pareggio avrebbe rispecchiato meglio la prestazione di entrambe, ma come sempre vince chi fa gol anche se l’arbitro ha già il fischietto in bocca e gonfia i polmoni.