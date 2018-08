Grazie “Youpol” arrestati due spacciatori albanesi

Lo scorso martedì sono stati arrestati dalla Polizia di Stato due fratelli albanesi di 49 e 41 anni per spaccio. L’operazione è partita tramite una segnalazione arrivata tramite l’applicazione YOUPOL, a proposito di uno spacciatore albanese attivo nei dintorni di piazza Nizza. Gli agenti del Commissariato ‘Garibaldi Venezia’ hanno quindi cominciato a effettuare controlli nella zona e sono così riusciti a individuare e arrestare il fratello maggiore in via Murat a Milano. Su di lui e dentro la sua automobile, sono state ritrovate e sequestrate 23 dosi di cocaina per un totale di 10,4 grammi, oltre a 120 euro in contanti. Gli agenti hanno poi perquisito anche il domicilio del 49enne e il box da lui utilizzato a Cologno Monzese. Lì sono stati ritrovati 63.380 euro in contanti, 263.4 grammi di cocaina, 1.430 grammi di hashish, 220 grammi di marijuana, 98 proiettili di vario calibro, 3 bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento. I due fratelli sono stati quindi arrestati per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

