Dopo il crollo del ponte Morandi, sono in vendita le magliette “Genova nel cuore”

Saranno messe in vendita nei prossimi giorni le t-shirt con il logo «Genova nel Cuore»: il ricavato sarà interamente devoluto per risolvere le emergenze che il crollo del ponte Morandi ha provocato alla città. Le t-shirt, già indossate dai giocatori in occasione della giornata del campionato di calcio, potranno essere acquistate al prezzo di 10 euro presso gli uffici IAT del Comune di Genova in via Garibaldi, al Porto Antico, alla Stazione Marittima e in Aeroporto.

Il marchio «Genova nel Cuore» è stato elaborato da Regione Liguria che ne è proprietaria.

«Come Comune di Genova – sottolinea l’assessore al commercio e al turismo Paola Bordilli – abbiamo subito voluto mettere a disposizione i nostri uffici IAT e cogliere così l’opportunità ispirata dalla bella iniziativa promossa sabato scorso da Regione Liguria, che ringrazio. In un momento così delicato ci sentiamo orgogliosi di essere genovesi, come orgogliosi siamo dei nostri concittadini per la prontezza di spirito con la quale stanno reagendo a questa tragedia».

«Visto il grande successo della campagna di comunicazione e del logo ‘Genova nel cuore’ che ha raggiunto milioni di persone in tutto il mondo – spiega l’assessore regionale alla Comunicazione Ilaria Cavo – Siamo molto contenti che il Comune abbia colto la richiesta di Regione e di tanti cittadini di stampare le magliette che al più presto saranno messe in vendita per sostenere le vittime del crollo e dimostrare il grande cuore di Genova».

