GP di Monza, gemellaggio con Venezia, si punta al record di presenze

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sarà oggi a Venezia per il gemellaggio tra la città lagunare e il Gran Premio di Monza di Formula 1. “È giusto e importante – spiega Fontana – allargare i confini di questo evento anche al di fuori della Lombardia. Partire da Venezia, città unica al mondo per bellezza e fascino, è un segnale forte che, siamo certi, potrà garantire il risultato che tutti auspicano, ovvero far crescere ulteriormente il valore di un evento di per sè unico“.

In occasione della conferenza stampa verranno presentati i premi in vetro artistico, offerti dalla Città di Venezia e realizzati nelle fornaci di Murano, che saranno utilizzati per le premiazioni di tutte le gare del Gran Premio d’Italia (Formula 1, Formula 2 e GP3 Series). Il gemellaggio tra le due manifestazioni sarà suggellato dalla presenza di una Ferrari F1, esposta al pubblico in Piazza Ferretto a Mestre, per essere poi trasportata in Canal Grande a Ca’ Vendramin Calergi fino alla conclusione della Regata Storica.

“Il circuito di Monza, che questo fine settimanaospierà il Gran Premio d’Italia di Formula Uno, potrebbe anche stabilire un nuovo record di presenze. Complice anche la vittoria di Vettel a Spa“. Lo afferma il vicepresidente della Regione Lombardia e assessore alla Ricerca, Innovazione, Università e Internazionalizzazione delle Imprese, Fabrizio Sala che, oggi, si è cimentato insieme alla presidente del Parco Valle Lambro, Eleonora Frigerio, in un ‘cambio gomme’ della Ferrari. “I presupposti per superare il record delle presenze a Monza in questo 89esimo Gran Premio d’Italia, che lo scorso anno ha raggiunto 186mila spettatori, sembrano essere più che ottimi, considerando anche l’entusiasmo dopo il successo di Vettel sul circuito belga di Spa. Una cosa è certa: ancora una volta il Gran Premio è sinonimo di grande indotto economico per l’intero territorio di Monza e della Brianza. Viene sempre più confermata, quindi, la nostra scelta di Regione Lombardia di investire sul Gran Premio e sulla valorizzazione dell’intero comparto Parco, Villa Reale e Autodromo. Ho ascoltato con piacere le parole del presidente Attilio Fontana che ha garantito il massimo impegno per fare in modo che questo evento continui a svolgersi sullo storico circuito brianzolo di Monza. Si tratta – ha concluso Sala – di un simbolo, una tradizione e soprattutto una ricchezza che abbiamo protetto e vogliamo continuare a proteggere“.