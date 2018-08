Libico e algerino arrestati in centrale per truffa

La Polfer di Milano Centrale ha arrestato per il reato di tentata estorsione, nei confronti di un cittadino libico, un algerino di 38 anni e un libico di 61 anni. Il 21 agosto la vittima ha denunciato agli Uffici del Settore Operativo di Milano Centrale che ignoti avevano danneggiato la sua auto rubando la borsa che vi era all’interno contenente sia documenti personali sia di lavoro. Dopo la denuncia l’uomo è partito per la Germania dove, alcuni giorni dopo, ha ricevuto numerose chiamate da un’utenza olandese che in un primo momento parlava inglese ma subito dopo, intuendo la provenienza della vittima, continuava in lingua araba chiedendo 1.500 euro per riavere il tutto. La vittima si è rivolta alla polizia tedesca che gli ha consigliato di contattare la Polizia italiana. In collaborazione con la Squadra di Polizia giudiziaria, la Polfer decide di pedinare la vittima che, poche ore dopo, avrebbe avuto un appuntamento con il malvivente in un esercizio commerciale all’interno della Stazione. Nel posto e all’ora concordati, si presenta un uomo straniero che interloquisce con la vittima. Gli agenti vedono che uno dei due complici mostra un foglio alla vittima, poi rivelatosi essere la fotocopia del passaporto. Temendo di essere seguiti, l’uomo rinvia la vittima a un altro orario e un altro posto, sempre nei pressi della Stazione. Qui si presenta il secondo complice che obbliga la vittima a seguirlo verso l’ingresso della metropolitana dove incontrano il precedente malvivente che era andato a prelevare la borsa di proprietà dello straniero. È qui che i due chiedono il pagamento della somma per consegnare la borsa. Gli agenti, che non avevano mai perso di vista la vittima e i due malviventi, decidono di intervenire arrestando entrambi nonostante il tentativo di fuggire di uno dei malviventi che è stato bloccato da altri due poliziotti in borghese.

