F.1: GP del Belgio. Vettel vince e riapre il mondiale, ora c’è Monza

Sebastian Vettel vince il Gran Premio del Belgio, tredicesima tappa del Mondiale 2018 di Formula 1, e riaccende le speranze iridate della Ferrari. Scattato dalla seconda posizione della griglia, il pilota tedesco domina la gara di Spa-Francorchamps superando Hamilton durante il primo giro e poi gestendo la corsa alla grande. Un successo fondamentale che consente a Vettel di accorciare a 17 punti il distacco in classifica dal campione in carica, secondo oggi in Belgio, alla vigilia di un appuntamento importante come il Gran Premio d’Italia a Monza. Podio anche per Max Verstappen, per la sua prima volta a Spa, mentre arriva un doloroso ritiro per Kimi Raikkonen. Il Gran Premio del Belgio regala grandi emozioni in avvio: Hulkenberg frena tardi alla prima curva e finisce contro la McLaren di Alonso che a sua volta “decolla” sopra la Sauber di Leclerc mettendo fuori gioco anche il pilota monegasco con un maxi-contatto.

Dall’incidente si nota come la gomma di Alonso sia entrata in collisione con l’halo di Leclerc: la protezione ha avuto un ruolo fondamentale per salvaguardare l’incolumità del pilota della Sauber che si e’ visto scavalcare letteralmente dalla McLaren dello spagnolo.

“Martello“, cosi’ il team principal della Ferrari, Maurizio Arrivabene, ha definito Sebastian Vettel per la vittoria a Spa, la sua cinquantaduesima in carriera in Formula 1. “Se ieri hanno definito Hamilton mago della pioggia, noi siamo i maghi dell’asciutto“, ha poi dichiarato il dirigente ai microfoni di Sky Sport, dicendosi fiducioso in vista della prossima gara, a Monza, dove, sottolinea “avremo anche il dodicesimo uomo” concludendo “Andiamo avanti convinti di noi stessi. Non cattivi ma sereni“.

Ordine d’arrivo del gran premio del Belgio:

1. Sebastian Vettel (Ger/Ferrari) in 1h23’34”47

2. Lewis Hamilton (Gb/Merceds) a 11”06

3. Max Verstappen (Ola/Red Bull) 31”37

4. Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 1’03”60

5. Sergio Perez (Mex/Force India) 1’10”02

6. Esteban Ocon (Fra/Force India) 1’19”52

7. Romain Grosjean (Fra/Haas) 1’25”95

8. Kevin Magnussen (Dan/Haas) 1’27”63

9. Pierre Gasly (Fra/Toro Rosso) 1’45”89

10.Marcus Ericsson (Sve/Sauber) a in giro 11.Carlos Sainz (Spa/Renault)

12.Sergey Sirotkin (Rus/Williams)

13.Lance Stroll (Can/Williams)

14.Brendon Hartley (Nzl/Toro Rosso)

15.Stoffel Vandoorne (Ola/McLaren)