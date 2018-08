Controlli territorio della polizia: identificate 600 persone, 10 rimpatri

Nell’ambito dei servizi mirati al controllo del territorio della polizia di Milano, nell’ultima settimana il questore Marcello Cardona ha disposto un’intensificazione degli interventi in città e nei comuni della città metropolitana finalizzati al contrasto dei fenomeni di criminalità, coordinati dall’Ufficio di gabinetto ed effettuati dagli agenti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, dei commissariati competenti per territorio, con l’ausilio di personale del Reparto prevenzione crimine Lombardia, dell’Ufficio immigrazione, della Digos, della Squadra mobile, della Scientifica e della Divisione anticrimine. Dal 20 al 25 agosto sono state identificate 600 persone, 10 persone sono state rimpatriate e 4 trattenute nei Cpr. Nella giornata del 20 gli agenti del commissariato Centro e 3 equipaggi del Reparto prevenzione crimine hanno svolto un servizio di controllo nella aree di Parco Sempione, piazzale Cadorna, piazza Duomo. Durante lo svolgimento di tali servizi sono state sottoposte a controllo un totale di 31 persone e 2 veicoli. Delle persone controllate 12 hanno precedenti.Nella medesima giornata, gli agenti del commissariato di Mecenate, 2 equipaggi del Reparto prevenzione crimine e un equipaggio della polizia locale hanno svolto un servizio in piazza Angilberto II e via Bessarione e hanno controllato 34 persone delle quali 14 con precedenti, di cui una destinataria di ordine di carcerazione. Sono stati controllati 4 esercizi commerciali di cui 3 sono stati destinatari di sanzioni amministrative.