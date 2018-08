Pirati strada: pedone ucciso a Milano, trovato responsabile

Per l’incidente che aveva causato la morte di un pedone di 46 anni, travolto in aprile in via Cesare da Sesto, non lontano da Sant’Ambrogio a Milano, si era autodenunciato il proprietario di un vicino ristorante, originario del Bangladesh. Gli agenti della Polizia locale, però, con l’analisi di tabulati telefonici e di profili Facebook sono risaliti ora al vero responsabile: un cliente del locale, un quarantenne, sempre dello Sri Lanka, che è stato denunciato per omicidio stradale. Il 28 aprile il pedone era stato investito da un’auto in retromarcia mentre attraversava lo strada. Agli agenti

intervenuti per i rilievi si era avvicinato il proprietario del ristorante, dichiarandosi responsabile dell’incidente. I primi dubbi dalle immagini delle telecamere di sorveglianza: la persona inquadrata mentre si allontanava era del tutto diversa rispetto a chi aveva detto di essere alla guida della vettura. Altri dubbi dai tabulati telefonici del proprietario del ristorante, fino a quando, con la collaborazione di alcuni negozianti e residenti nella zona e l’analisi di profili Facebook, gli investigatori sono risaliti a un cingalese che frequentava il locale e un altro dello stesso

proprietario. Così il vero responsabile è stato denunciato. Il proprietario del locale, oltre a dover rispondere di favoreggiamento, è stato denunciato perché faceva lavorare in nero numerosi extracomunitari senza permesso di soggiorno.