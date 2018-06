Appuntamenti per il weekend: 15 Ferrari in mostra a Scalo Milano per sostenere l’organizzazione We For You A

Sabato 9 giugno – h 15:00 @ Scalo Milano – Locate Triulzi – Ingresso gratuito

Milano 8 Giugno –Scalo Milano, l’unico outlet cittadino a soli 15 minuti dal centro di Milano, ospiterà un gruppo di Ferrari che comprenderanno i modelli d’epoca e quelli più recenti, per dare ai visitatori la possibilità di toccare con mano la storia e la qualità di un marchio italiano da sempre sinonimo dell’eccellenza del Made in Italy.

Sabato 9 giugno, alle ore 15:00, 15 Ferrari faranno il loro ingresso trionfale a Scalo Milano, per una parata nei viali dell’outlet, fino alla Piazza delle Fontane, dove tutti, dai più grandi ai più piccoli potranno ammirarle, fare foto ricordo e scoprire la storia di ogni automobile grazie agli aneddoti dei proprietari.

L’esposizione delle Ferrari sarà anche l’occasione per raccogliere fondi a favore dell’organizzazione no profit We For You a sostegno del progetto di “Una Mano Per” per la realizzazione di un parco giochi che possa diventare un luogo d’incontro e di integrazione sia per i bambini disabili, sia per quelli normodotati.

L’offerta di un’esperienza unica per i visitatori che riesca a coniugare lo shopping, gli eventi e la beneficienza, rappresenta uno degli obiettivi principali di Scalo Milano.

INFORMAZIONI E ORARI

Ingresso gratuito sabato 9 giugno a partire dalle ore 15:00

Scalo Milano si trova a Locate Triulzi ed è facilmente raggiungibile con ogni mezzo di trasporto: con il passante ferroviario S13, in auto tramite la Tangenziale Ovest di Milano uscita 8 – Val Tidone direzione SS 412, o con la navetta dedicata gratuita con partenze dalla Stazione Centrale e da Largo Cairoli.

SCALO MILANO – OUTLET and MORE

Scalo Milano, sviluppato dal Gruppo Lonati, è l’unico outlet cittadino a 15 minuti dal centro di Milano. È in grado di offrire a ogni visitatore un’esperienza di shopping e intrattenimento unica, grazie a un’offerta differenziata che comprende il meglio della moda, della ristorazione e del design, oltre a un ricco calendario eventi.

L’outlet è composto da 130 negozi monomarca, di cui 14 ristoranti, di importanti brand italiani e internazionali: da Karl Lagerfeld a Nike, da Tommy Hilfiger a Levi’s, fino a Fratelli Rossetti. Uno degli elementi che rendono unica l’offerta di Scalo Milano, è la presenza del più grande Design District europeo con 20 showroom monomarca che comprendono, tra gli altri, Cassina, Poltrona Frau, Kartell, Calligaris, Alessi, Scavolini. Scalo Milano è facilmente raggiungibile: con il passante ferroviario S13, in auto tramite la Tangenziale Ovest di Milano uscita 8 – Val Tidone direzione SS 412, o con la navetta dedicata gratuita dal giovedì alla domenica con partenze dalla Stazione Centrale e da Largo Cairoli.

