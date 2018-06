Sgominata una banda di italo-albanesi. Il gruppo era dedito allo spaccio di droga su vasta scala: i nuclei della Guardia di Finanza di Brindisi e di Lecce hanno stroncato l’organizzazione sequestrando 700 chili di sostanza stupefacente. Durante l’operazione sono stati arrestate dieci persone, in queste ora sono invece in corso gli arresti per altri quattro soggetti, due italiani e due albanesi. Ecco il video dell’intervento.